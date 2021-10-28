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28.10.2021 22:25 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Зеленский был в числе отдавших приказ применить «Байрактар» – Арестович

Новости УкраиныБез согласования между президентом Украины, главнокомандующим ВСУ и командующим «ООС» – такие решения, как...

Без согласования между президентом Украины, главнокомандующим ВСУ и командующим «ООС» – такие решения, как применение ударных турецких беспилотников «Байрактар», не принимаются.

Об этом в эфире в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам бояться нечего, наоборот, ситуация принципиально изменилась. В западной военной науке есть такое понятие «оружие, меняющее правило игры» – вот это «Байрактар».

Им нечего противопоставить на данный момент, а мы с помощью их создали интересную ситуацию: любое выдвижение из глубины любого вооружения, запрещённого Минскими соглашениями, попытка открытия огня – это что? Сразу наказание. Мы им показали, как это может быть», – рассуждал Арестович.

«Кто принимает решение об использовании именно этого оружия?» – спросила ведущая.

«В стране есть три фигуры, которые могут это сделать. Верховный главнокомандующий, главнокомандующий и командующий ООС. Без согласования во всех точках этого звена, их бы не применили», – ответил советник Зе-офиса.

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