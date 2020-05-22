22.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина
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Зеленский четко пошел по пути Порошенко


Если проанализировать реальные действия президента Украины Владимира Зеленского и его правительства, то становится понятно, что он ничем не отличается от своего предшественника.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Господин Зеленский идет по пути господина Порошенко. Здесь хорошо ложится вопрос, который он задал [на пресс-конференции] Диане Панченко: за кого бы вы голосовали год назад, за меня или за Порошенко? Был такой вопрос. Если бы я знал, чем это закончится, то, наверное, бы проголосовал за Порошенко. Потому что сейчас отличий во внутренней и внешней политике между Порошенко и Зеленским ноль. Это Петр Алексеевич номер два. Отличается он разве что по лицу.

Но мы анализируем действия власти. Власть идет четко по пути Порошенко. Если вы хотите договориться – садитесь и договаривайтесь, а не устраивайте комсомольское собрание с разбирательство морального облика товарища Гордона, имевшего наглость взять интервью у представителей той стороны, неподконтрольной Украине», – сказал Землянский.

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