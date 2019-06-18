Зеленский чудовищно слаб, – человек, раскрутивший «95 квартал»

18.06.2019, Киев, Михаил Рябов

Владимиру Зеленскому будет нелегко избавиться от влияния олигарха Игоря Коломойского, которому комик многим обязан. В отличие от Рональда Рейгана, новый украинский президент не имеет опыта работы для такой должности.

Об этом в интервью «Медузе» заявил бывший совладелец телеканала «1+1» Александр Роднянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С Коломойским договориться, поверьте, — серьезная проблема. Он Коломойскому должен. Ну, как? Слушайте: канал, деньги, охрана», – сказал Роднянский.

По его словам, Зеленский с ближайшими соратниками из «95 квартала» попытается с Коломойским «играть в классическую украинскую политическую игру поддавки, в джиу-джитсу — поддавшись, оказаться наверху».

Он не верит, что Зеленский способен сменить правила игры на Украине, где страной управляет ограниченное число олигархов вроде Коломойского, Рината Ахметова, Дмитрия Фирташа и т.п.

«Представить, что приходит молодой человек со сцены политического сатирического театра и меняет правила игры, переворачивая шахматную доску, мне трудно», – пояснил Роднянский.

Он также считает некорректным сравнение с ситуацией в России, где Владимиру Путину после прихода к власти удалось нейтрализовать влияние Бориса Березовского и других олигархов.

«Это разные люди. Путин был вице-мэром у Анатолия Собчака, директором ФСБ, замглавы Администрации президента. Это серьезный опыт. Как минимум знание людей, понимание, как с ними разговаривать. Плюс сам по себе он удивительно внутренне дисциплинированный и концентрированный человек», – пояснил бывший совладелец «1+1».

«Отсутствие политического опыта — его чудовищная слабость. Сравнение его с Рейганом, фильм про которого «1+1» показал за пару дней до выборов, — детское. Потому что Рейган был чиновником, долгие годы возглавлявшим колоссальный по мощи профсоюз артистов Голливуда, а потом дважды губернатором самого большого штата США Калифорнии, и трижды были попытки баллотироваться в президенты. То есть это колоссальный опыт административно-политической жизни. Конечно, он никоим образом не Рейган. И у него нет ясности по огромному кругу важнейших вопросов жизни страны», – рассуждает Роднянский.