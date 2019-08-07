Зеленский цинично обманул украинских стариков

07.08.2019, Киев, Игорь Петров

Намеки Владимира Зеленского на возможность отмены платы за коммуналку для граждан старше 70 лет – демагогия, государство не в состоянии обеспечить стариков бесплатными услугами ЖКХ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, сообщает корреспондент «Политнавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«С чем это (слухи об отмене коммуналки) связано? Долги за коммунальные услуги тенденции к снижению не демонстрируют. Соответственно, новая власть попыталась таким образом показать свою немного популистскую сущность – при том, что тарифы они снизить не могут, это невозможно в принципе. Потому что делаются реверансы в сторону МВФ, а там жестко настаивают на либеральной модели тарифообразования внутри страны.

Это квазипопытка предоставить (что-то) части населения, которое до этого пользовалось субсидиями. При этом отменить плату за услуги ЖКХ для граждан старше 70 лет они, скорее всего, не смогут, они будут просто пытаться внести изменения в нормативную базу, чтобы для пенсионеров, граждан старше 70 лет, пересмотреть критерии предоставления субсидий таким образом, чтобы эти люди платили намного меньше», – сказал эксперт.

Ранее в одном из роликов президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что плата за коммунальные услуги для граждан старше 70 лет может быть отменена.

«Сейчас очень сложно о ней говорить, но наши парни ищут экономическую модель, как людям за 70 лет, когда человек не только на пенсии, а и физически уже не может работать и достаточно поработал на страну по 40 или 50 лет, как этим людям не платить за коммуналку. Именно тем людям, которые малообеспеченные», – сказал Зеленский.