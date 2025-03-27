Зеленский: Да, нам не нужны миротворцы – дайте боевые части и ПВО!
Украине нужны боевые «миротворцы», а не мониторинговые силы, которых русские не будут бояться, – и «тотальная стопроцентная защита украинского неба» американскими ПВО.
Об этом на пресс-конференции в Париже заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Французский журналист попросил прокомментировать скандальное заявление замглавы Зе-офиса Игоря Жовквы о том, что Киев ждет прибытия из Европы не миротворцев, а боевых частей.
«Мы говорим о военном контингенте, о присутствии, о нашей защите. И представление стран наших партнёров в небе, на море и на земле – это войско. Мы не говорим о войсках ООН или ОБСЕ. Есть и такие предложения, мы их обсуждаем. Но наша позиция к ОБСЕ, при всём уважении, мы не хотим просто присутствия ОБСЕ, это не гарантия безопасности, у них нет мандата как у военного контингента. И русские их не боятся…
Мы говорим о гарантиях безопасности, а не просто о замороженном конфликте, где на контактной линии появляются люди, обеспечивающие какой-то мониторинг. Это совсем не про то. Это про профессиональных людей, которые гарантируют безопасность Украине», – ответил Зеленский.
Далее «просроченного» спросили о его оптимизме относительно воздушной поддержки США европейского контингента.
«Мы бы хотели, чтобы эти гарантии обеспечивали и Европа, и США. А также от присутствия США зависит и количество европейских партнёров. Мы будем иметь больше контингента, если США будут поддерживать. А что будут готовы дать США, у меня ответа нет, мы это ещё не обсуждали с ними.
Для нас важны, я Трампу говорил, системы ПВО, но не одноразовое решение, а постоянная действующая система тотальной стопроцентной защиты украинского неба. Я считаю, это также гарантии безопасности. А также воздушный флот. Мы это проговаривали с европейцами, но с США этот вопрос детально мы ещё не поднимали», – вещал криворожский клоун.
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