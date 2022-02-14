Зеленский дал беглым депутатам Рады 24 часа на возвращение в страну

Новости Украины

Эвакуация перепуганных опасностью «вторжения РФ» дипломатических и других институций из Киева во Львов не имеет никакого смысла, поскольку, если «что-то случится», достанется всем.

Об этом на совместном с немецким канцлером брифинге в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гражданин не тот, у кого паспорт, а тот, кто сегодня на Украине. Я считаю, что в великое время живём. Касательно политиков, касательно дипломатов, касательно бизнесменов. Вы сказали, что 30 чартеров [покинули Украину] только вчера. Это говорит, что у нас богатая страна. Пан Шольц говорит, что нужно инвестировать в Украину, чтобы возрастали инвестиции. Вы же видели – 30 чартеров вчера улетело, потому что у нас богатые инвестиции, главное, чтобы они пустыми вылетали, а не вывозили что-то с Украины. Я думаю, что остаются надёжные граждане Украины. Я хочу их поблагодарить», – сказал Зеленский.

Также он выразил мнение, что эвакуация ряда посольств из Киева во Львов – это «большая ошибка».

«Некоторые посольства, которые переезжают на Западную Украину, это их право, но нет Западной Украины, а есть Украина, она целостная. Поэтому, не дай Бог, где-то что-то случится, то будет везде. Невозможно быть от эскалации, от проблем в 5-6 часах [езды]. Тем не менее, мы все одна страна. Я не думаю, что и львовяне будут это нормально воспринимать, потому что это очень странно выглядит», – раздражался украинский президент.

Он озвучил грозные напутствия для депутатов Верховной рады, покинувших страну.

«Я бы сосредоточился на менеджменте нашего государства, на людях, которые некоторые сейчас находятся за границей. Депутаты некоторых партий, вы все понимаете, кто эти люди. Мне кажется, что это серьёзный вызов. Мы должны подавать им сигнал справедливый, прежде всего, от Верховной рады, от спикера, от государства. Я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов, они же своих родных перевезли, чтобы они всё-таки вернулись в государство», – заключил Зеленский.