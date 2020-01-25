25.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Образование, Права человека, Украина
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Зеленский дал цыганам больше прав, чем русским

В принятом недавно Верховной радой законе об образовании русскоязычные дети получили меньше прав, чем цыгане.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам бывшего силовика, закон об образовании прямо нарушает нормы Конституции Украины и является дискриминационным.

«Принят закон о среднем образовании в стране, который разделил, в нарушение Конституции, людей по языковому принципу.

Дети ромской национальности имеют право учиться на родном языке с первого по 12-й класс, дети русскоязычные такого права не имеют.

Кто позволил нарушить прямую норму Конституции, статью 24-ю Конституции, где написано, что по языковому принципу не должно быть ни преференций, ни ограничений?» – заявил Могилев.

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