Зеленский дал отмашку на снос русской святыни в центре Киева

Режим Зеленского постановил снести Десятинный монастырь в центре Киева. Он принадлежит канонической УПЦ и расположен вблизи фундамента знаменитой Десятинной церкви – самого первого каменного храма Киевской Руси, воздвигнутого в 989 – 996 годах крестителем Руси Владимиром. Название свое церковь получила в связи с тем, что князь отдавал десятую часть своих доходов на ее содержание.

В 1240 году храм был разрушен ордами хана Батыя, взявшими Киев, а в 1934-м большевики уничтожили великолепную церковь, построенную в XIX веке на месте исторических руин.

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В 2005 году на месте взорванного коммунистами храма поставили палатку, где во время службы в Пасхальную неделю, по утверждению верующих, произошло чудо явления Богородицы. После этого храм-палатку стали посещать все больше и больше прихожан, и он уже не мог вместить всех желающих. Поэтому было принято решение построить новый, деревянный.

Его стали воссоздавать «всем миром»: люди помогали пожертвованиями, трудами и молитвами, а иерархи православных Церквей дарили православные святыни из разных стран.

Предполагаемый вид храма во времена Киевской Руси

Храм на месте Десятинной церкви, построенный в царской России и уничтоженный большевиками

Современный деревянный храм, появившийся вместо палатки возле руин Десятинной церкви. На заднем фоне – знаменитая Андреевская церковь

Но совсем иное отношение к происходящему было у врагов Церкви. На присвоение фундамента первого собора тогда претендовал главный анафема, шеф «Киевского патриархата» Филарет (Денисенко). И не только писал кляузы и выдвигал претензии на святое место, но и посягал антизаконными действиями. В частности, принялся строить резиденцию в 2000 кв. м(!) на древних руинах княжеского дворца в Десятинном переулке, влотную примыкающем к фундаменту. Ничуть не смущаясь тем, что вся эта территория входит в так называемую «буферную зону» ЮНЕСКО.

«Филаретовцы» неоднократно устраивали провокации против Десятинного монастыря, а после Майдана-2014 начали оголтелую кампанию за его снос, поддерживаемые майданным министерством культуры.

Вот лишь один из фактов. Ровно пять лет назад, в феврале 2018 г., минкульт, никак не озаботившийся глумлением УПЦ КП над княжескими развалинами, заявил о «незаконности» возведения канонического монастыря, кощунственно обозвав его «малой архитектурной формой» (МАФ) и тем самым сравнив святыню с табачными и газетными киосками, ларьками для шаурмы и проч. И хотя все необходимые документы и разрешения на строительство у монахов имелись, чиновники прицепились к параграфу, где значилось, что распорядителем земельного участка является Национальный музей истории Украины, входящий в структуру ведомства. И на том основании потребовали здание снести.

Это решение тогда взволновало и возмутило многих верующих. По призыву священноначалия сотни их пришли к монастырю на молитвенное стояние, чтобы спасти его от сноса. Вокруг молящихся тогда бесновались бандеровцы и сатанисты всех мастей (кстати говоря, совсем недалеко ими установлено языческое капище, но о его сносе никто из власть предержащих и не заикался). Бесы выкрикивали проклятия в адрес православных и призывали их отправить «на ножи». Не исключено, что могла бы начаться резня, если бы не присутствие полиции, которая в то время еще сохраняла видимость охраны порядка…

И вот, спустя пять лет, ситуация повторяется, только в гораздо более печальном варианте. Уже новый минкульт, с новым главой – коломойским подонком Ткаченко – добился того, чтобы Хозяйственный суд Киева не просто принял решение о сносе Десятинного монастыря, но и обязал УПЦ своими же руками уничтожить свою святыню. Это особо изощренное издевательство над Церковью и священнослужителями, явно свидетельствующее о ненависти каганата к самым истокам русского Православия. Неправедные судьи вновь ссылаются на положение о «буферной зоне памятников ЮНЕСКО», вновь не обращая никакого внимания ни на капища, ни на незаконные филаретовские этажи.

Что же касается священноначалия УПЦ, то пока из его состава подал решительный голос только митрополит и глава Синодального информационно-просветительского отдела Климент (Вечеря). Который сравнил происходящее с ленинской эпохой и заявил следующее:

«…становится понятно, что во власти есть некие силы, которые на 32-м году независимости Украины лишь прикрываются переименованием улиц Ленина, как фиговым листком. На самом же деле они с ксерокопической точностью насаждают в современной Украине ленинские идеи по борьбе с религией. Сначала эти люди превращают храмы Лавры в место для концертов. А сегодня и вовсе предлагают храм снести… Уже был период, когда начали с разрушения храмов, а закончили атеистическим террором и массовыми репрессиями против верующих».

Вроде все правильно. Да вот только опять возникает впечатление недосказанности. Какие такие «некие силы»? Какие такие «люди», почему без перечисления конкретных имен, фамилий и должностей, начиная с Зеленского? Ведь всем уже давным-давно ясно, что такой силой является абсолютно ВСЯ поганая сатанинская власть, день ото дня наглеющая оттого, что не получает достойного отпора.

На эту тему мы снова беседуем с нашими старыми знакомыми из Киева – русскими православными прихожанами Олегом, Ниной и Николаем. Напоминаем, что позиции у них в общем и целом совпадают, но есть различия в отношениях к священноначалию и клиру.

ПолитНавигатор: Итак, маховик антицерковных репрессий стремительно продолжает набирать обороты. Вслед за отнятием у Церкви верхней Киево-Печерской Лавры и на фоне подготовки к тому, чтобы отобрать Нижнюю и Почаевскую (в Тернопольской обладминистрации прошла комиссия по «изгнанию Московского Патриархата»), – принимается решение о сносе Десятинного. Совершено очевидно, что по тем же лекалам начнут отбирать и уничтожать и другие приходы. Как вы думаете, что сможет помешать этому и остановить богоборцев? Поможет ли призыв архиереев (если они решатся на него) к верующим выйти на защиту храмов – скажем, того же Десятинного, как то было в 2018 году? Или уже это очень опасно и бесполезно?

Олег: Крестные ходы и молитвенные стояния никогда не были бесполезными, потому что людям помогал Сам Господь. Но сегодня, я думаю, это да, очень опасно, поскольку упущено драгоценное время, и власть почувствовала свою полную безнаказанность. Те, кто ныне найдет в себе мужество пойти и противостоять ей, могут стать жертвами и новомучениками. Вы знаете, я человек радикальный и порой резко критикую наше священноначалие, но теперь понимаю его. Если оно сейчас обратится к пастве, и люди выйдут, им просто могут устроить резню и побоище. Не приведи Бог.

Нина: Да, эта властная шайка совсем берега потеряла. Клепает приговор за приговором, не смущаясь ничем. Арестовывает батюшек по ложным обвинениям, чтобы потом обменивать их на нацистов, как это произошло с протоиереем Николаем Зиркой, приговоренным к 7 годам якобы за «помощь оккупантам». Сажает в тюрьму одних замечательных митрополитов, как Ионафана, других лишает гражданства.

ПолитНавигатор: Кстати, пришло свежее известие о том, что такую «санкцию» наложили на митрополита Гидеона – наместника Десятинного монастыря. Все это – звенья одной цепи.

Нина: Совершенно верно. Госмашина полностью заточена на то, чтобы запугать и клир, и прихожан… Я на Сретение была в Нижней Лавре, священники и монахи очень грустные. Зато компашки ПЦУшников, которые осквернили своим сборищем Трапезный храм в Верхней, а потом спустились в Нижнюю, вели себя, как хозяева, уже и там. Бесцеремонно ходили по святым Пещерам, громко разлагольствовали, многие с галичанским акцентом, как на базаре, прости, Господи… Это ведь кощунство большое – так вести себя в святых Пещерах. Но они не понимают, потому что ничего не знают, кроме своего нацизма. Зато полностью чувствуют себя триумфаторами, особенно на фоне трусости высшего состава УПЦ.

Николай: Я тоже согласен с тем, что призывать людей на мирную защиту храмов уже поздно. Конечно, Крестные ходы, как отметил на своем ТГ-канале митрополит Леонид, патриарший экзарх Африки, их сила могли положить конец преследованиям Церкви. Ведь еще не так давно власть испытывала перед ними огромный страх… Но из-за нерешительности руководства УПЦ (хотя я очень не хочу его осуждать) она перестала бояться и сама перешла в атаку. А еще, как подчеркнул владыка, тут были замешаны интересы Ахметова (вероятно, их лоббировал не кто иной, как приближенный к Онуфрию олигарх-диакон Новинский), желавшего взаимодействовать с властью. Вот архиереи и пошли на поводу… Окончательным свидетельством слабости УПЦ стало проведение собрания в Феофании, после чего Банковая окончательно поняла – в церковном вопросе можно смело идти до конца. Высшее руководство УПЦ капитулировало и сопротивляться не будет.