Зеленский дал отмашку ВСУ на продолжение военных преступлений в Донбассе

07.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Киев предпочитает по-своему трактовать условия режима тишины на Донбассе, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, который прямым текстом заявил, что международное право дает ВСУ возможность «защищаться и наносить ответные удары», что фактически означает зелёный свет продолжению обстрелов территорий ЛДНР.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Вчера Зеленский в ходе рабочего визита на территорию Донбасса, временно оккупированную Киевом, посетил передовые позиции украинских военнослужащих. Здесь он проверил соблюдение перемирия, которое с недавнего времени обеспечивается благодаря дополнительным мерам контроля действующего режима прекращения огня.

Президент Украины отметил важность деэскалации конфликта, однако подчеркнул, что международное право дает военным возможность защищаться и наносить ответные удары. При этом он упустил, что в результате этих якобы «ответных» ударов чаще всего обстрелам подвергаются объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома, страдают мирные жители, число жертв среди которых за время правления Зе увеличилось.

Указанное является прямым нарушением статей 13 и 14 Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям, касающегося защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов. Первая из статей запрещает акты насилия, имеющие основной целью терроризировать гражданское население. Гражданское население как таковое, а также отдельные гражданские лица не должны являться объектом нападения. Вторая – запрещает подвергать нападению, уничтожать или приводить в негодность объекты, необходимые для выживания гражданского населения», – заявил Муратов.

Таким образом, отмечает эксперт, то ли некомпетентность Зеленского в вопросах международного гуманитарного права, то ли присущий ему ситуативный популизм – фактически санкционируют дальнейшее совершение военных преступлений.

«Более того, как отметила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, на сайте Министерства обороны Украины был опубликован неполный и искаженный список согласованных мер, что указывает на избирательный подход Киева к их выполнению. Это не позволяет в полной мере реализовать заложенный в них потенциал мирного урегулирования и создает основания для эскалации насилия», – добавил общественник.

«Только точное и последовательное выполнение сторонами всех взятых на себя обязательств может стать основой для прекращения вооруженного противостояния и политического оформления отношений между Донбассом и Украиной», – подчеркнул Алексей Муратов.

Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова отметила, что меры, на согласование которых ушло почти полгода ценой усилий в основном со стороны республик и посредника переговорного процесса в лице РФ, Киевом выполняются очень выборочно.

«Это ярко подтверждается уже хотя бы тем фактом, что представители Украины то ли умышленно, то ли из-за некомпетентности опубликовали на сайте Министерства обороны неполный и искаженный список согласованных мер», – говорится в заявлении.