Зеленский дал показания против Навального

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Экс-оператор экстремистской организации ФБК Павел Зеленский, освободившийся из колонии, дал показания против блогера-уголовника Алексея Навального и экс-главы уфимского штаба ФБК Лилии Чанышевой.

Фрагмент протокола его допроса опубликовал директор ФБК Иван Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я, будучи видеооператором ФБК по указанию своего непосредственного руководителя, тоже участника указанного экстремистского сообщества Киры Ярмыш [пресс-секретарь Навального], осуществлял видеосъемку исходного материала, из которого формировались видеоролики, направленные на привлечение внимания и формирование негативного отношения у неограниченного круга лиц к действующей власти и ее дискредитации», — приводятся в протоколе слова Зеленского.

Он назвал имена других сотрудников ФБК, участвовавших в экстремистском сообществе.

Жданов написал в своем ТГ-канале, что показания «написаны в строго формально-юридическом стиле так, чтобы это подходило под формулировки уголовных статей».

«Все это с отличным знанием внутренних деталей наших процессов работы, но с абсолютно выдуманными фактами», — написал Жданов.

Показания Зеленского, которые тот подтвердил по видеосвязи, уже были зачитаны в суде против Чанышевой.

В январе 2021 года Зеленский был приговорен к 2 годам колонии за призывы к экстремизму в соцсетях. Он высказывался по поводу самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной, которая обвинила в своей смерти Российскую Федерацию.