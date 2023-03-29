Зеленский дал показания против Навального
Экс-оператор экстремистской организации ФБК Павел Зеленский, освободившийся из колонии, дал показания против блогера-уголовника Алексея Навального и экс-главы уфимского штаба ФБК Лилии Чанышевой.
Фрагмент протокола его допроса опубликовал директор ФБК Иван Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я, будучи видеооператором ФБК по указанию своего непосредственного руководителя, тоже участника указанного экстремистского сообщества Киры Ярмыш [пресс-секретарь Навального], осуществлял видеосъемку исходного материала, из которого формировались видеоролики, направленные на привлечение внимания и формирование негативного отношения у неограниченного круга лиц к действующей власти и ее дискредитации», — приводятся в протоколе слова Зеленского.
Он назвал имена других сотрудников ФБК, участвовавших в экстремистском сообществе.
Жданов написал в своем ТГ-канале, что показания «написаны в строго формально-юридическом стиле так, чтобы это подходило под формулировки уголовных статей».
«Все это с отличным знанием внутренних деталей наших процессов работы, но с абсолютно выдуманными фактами», — написал Жданов.
Показания Зеленского, которые тот подтвердил по видеосвязи, уже были зачитаны в суде против Чанышевой.
В январе 2021 года Зеленский был приговорен к 2 годам колонии за призывы к экстремизму в соцсетях. Он высказывался по поводу самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной, которая обвинила в своей смерти Российскую Федерацию.
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