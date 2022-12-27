Зеленский дал понять, что готов угробить немыслимое количество украинцев

27.12.2022  17:36 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский готов не останавливаться ни перед какими потерями военных и гражданских лиц, о чём он ясно дал понять в ходе последнего визита в США.

Об этом в эфире канала «Мрия» заявил киевский экономический эксперт, лидер политической партии «Союз левых сил»  Максим Гольдарб, бежавший в Вашингтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский готов не останавливаться ни перед какими потерями военных и гражданских...

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«Недавний вопрос английского или американского журналиста ему [Зеленскому] заданный – сколько ещё украинцев готовы положить? И он на него не ответил. Он ответил вопросом на вопрос. Когда вопросом на вопрос отвечают – это явный уход от ответа, неискренность, попытка скрыть свои мысли реальные. И когда у тебя спрашивают – сколько ещё ты готов положить, а ты начинаешь говорить – а было бы лучше, если бы мы уступили территории?

Я уже приводил в пример слова Голды Меир, которая говорила, что если лидер готов гробить, то он не должен быть лидером. Во всяком случае, отрицание слова «договор», «договоренности», «мирные процессы» – большая-большая ошибка, потому что каждый день гибнут тысячи людей и в форме, и не в форме», – сказал эксперт.

«В целом из всего этого роя с поездкой и в целом с окончанием года, я бы хотел сказать, что если кто точно и в плюсе, гешефте, то это президент и его окружение», – подытожил Гольдарб.

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