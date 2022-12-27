Зеленский дал понять, что готов угробить немыслимое количество украинцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Украины Владимир Зеленский готов не останавливаться ни перед какими потерями военных и гражданских лиц, о чём он ясно дал понять в ходе последнего визита в США.

Об этом в эфире канала «Мрия» заявил киевский экономический эксперт, лидер политической партии «Союз левых сил» Максим Гольдарб, бежавший в Вашингтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Недавний вопрос английского или американского журналиста ему [Зеленскому] заданный – сколько ещё украинцев готовы положить? И он на него не ответил. Он ответил вопросом на вопрос. Когда вопросом на вопрос отвечают – это явный уход от ответа, неискренность, попытка скрыть свои мысли реальные. И когда у тебя спрашивают – сколько ещё ты готов положить, а ты начинаешь говорить – а было бы лучше, если бы мы уступили территории? Я уже приводил в пример слова Голды Меир, которая говорила, что если лидер готов гробить, то он не должен быть лидером. Во всяком случае, отрицание слова «договор», «договоренности», «мирные процессы» – большая-большая ошибка, потому что каждый день гибнут тысячи людей и в форме, и не в форме», – сказал эксперт.

«В целом из всего этого роя с поездкой и в целом с окончанием года, я бы хотел сказать, что если кто точно и в плюсе, гешефте, то это президент и его окружение», – подытожил Гольдарб.