Зеленский дал сигнал, что Покровск повторит судьбу Авдеевки – беглый укро-бизнесмен

Вадим Москаленко.  
21.08.2024 20:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Рекламный визит просроченного украинского президента Владимира Зеленского к Покровску говорит о том, что ВСУ этот город сдадут.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Украины миллионер и политик Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Рекламный визит просроченного украинского президента Владимира Зеленского к Покровску говорит о том, что ВСУ...

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«Зеленский приезжал и фотографировался на фоне обстрелянного названия Авдеевки, Бахмута. Ему это нравится – приезжать в горячие точки, которые на слуху.

Если все говорят об Авдеевке – надо быть где-то в районе Авдеевки. Если все говорят о Харькове – надо обязательно в Харьков ехать. И там будет проводить какие-то встречи, совещания. Но всё это проводится как-то очень коротко, не функционально. Вопросы областей не решаются. На этих мероприятиях скорей звучат лозунги», – сказал Балашов.

«Но мы можем предугадывать по его действиям будущее. Зеленский сфотографировался возле вывески Покровска – это сигнал того, что Покровск сдают. И войска РФ движутся в сторону запада, село за селом отжимают эти территории», – добавил он.

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