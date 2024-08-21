Зеленский дал сигнал, что Покровск повторит судьбу Авдеевки – беглый укро-бизнесмен

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Рекламный визит просроченного украинского президента Владимира Зеленского к Покровску говорит о том, что ВСУ этот город сдадут.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Украины миллионер и политик Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Зеленский приезжал и фотографировался на фоне обстрелянного названия Авдеевки, Бахмута. Ему это нравится – приезжать в горячие точки, которые на слуху. Если все говорят об Авдеевке – надо быть где-то в районе Авдеевки. Если все говорят о Харькове – надо обязательно в Харьков ехать. И там будет проводить какие-то встречи, совещания. Но всё это проводится как-то очень коротко, не функционально. Вопросы областей не решаются. На этих мероприятиях скорей звучат лозунги», – сказал Балашов.

«Но мы можем предугадывать по его действиям будущее. Зеленский сфотографировался возле вывески Покровска – это сигнал того, что Покровск сдают. И войска РФ движутся в сторону запада, село за селом отжимают эти территории», – добавил он.