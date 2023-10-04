Зеленский дал всем знать, что наказывать за воровство не будут – Корнейчук
Президент Украины Владимир Зеленский дал ясно понять, что в его стане коррупционеров не наказывают.
Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как бороться с коррупцией на местах – а как бороться с Резниковым? Были коррупционные скандалы, Резников понёс какое-то наказание? Не понёс. Его просто тихонечко сняли с должности министра обороны.
И для коррупционеров всех мастей это означает, что трогать не будут. Резникова не трогают, и значит остальных не будут. И все продолжают реализовывать те или другие коррупционные схемы.
Если бы Зеленский показательно, после первого же скандала, наказал Резникова, хотя бы уволил, а не по собственному желанию, не в виде героя. Если бы Зеленский показательно наказал кого-то из своих приближённых, то это был бы сигнал на всю страну, что неприкасаемых нет. И это снизило бы коррупционные объёмы.
А когда все смотрят на тотальную коррупцию наверху, то понимают, что это вседозволенность», – сказал Корнейчук.
Он вспомнил про задержанного «за коррупцию» мэра Сумской области.
«Может быть, ему просто намекали, что надо было бы [поделиться], а он отвечал, что времена тяжёлые, как же я вам столько дам».
Но если тебя не поймают на том, что не поделился, то у нас вседозволенность», – подытожил политолог.
Спасибо!
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