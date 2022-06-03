Зеленский давит Запад на жалость, озвучивая огромные потери ВСУ

03.06.2022  09:22 (Мск), Братислава
Никита Еременко.  
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Дзен, Запад, Киев, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

На Востоке Украины ежедневно погибает около 100 украинских военных, еще от 450 до 500 получают ранения.

Такие цифры озвучил во время онлайн-выступления на Международном форуме безопасности GLOBSEC глава киевского режима  Владимир Зеленский.


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«На Востоке нашего государства очень сложная ситуация: до 100 человек на Востоке государства, где Россия собрала все свои войска сегодня, погибает каждый день. И около нескольких сотен человек – 450-500 человек ранены ежедневно. Там идет битва за все наши ценности. После деоккупации Киева и других областей война продолжается. Еще сотни семей не дождутся близких», – сокрушается Зеленский.

Впрочем, не нужно самообманываться. То, что сейчас представители Киева начали говорить правду о своих реальных потерях – это не свидетельство  какой-то паники или готовности признать поражение, и тем более – не признак потери морального духа в ВСУ и у политического руководства Украины.

Это всего лишь попытка включить перед Западом режим “капризного и обиженного ребенка” чтобы выпросить у родителей сладкое, в данном случае – склонить к увеличению поставок нужного Украине оружия и расширению его номенклатуры. А заодно убедить в перспективности вложений в вооружение Украины, которая способна достичь поставленных перед нею целей.

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