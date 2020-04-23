Зеленский даже не думает прекращать войну – Пушилин

23.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Вместо прекращения войны в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский пытается навязать свой альтернативный план по урегулированию конфликта, который выгоден только Киеву.

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе интервью, опубликованном на официальном сайте руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя слова Владимира Зеленского о том, что ему якобы удастся закончить гражданскую войну в Донбассе до конца своей каденции в 2024 году, Денис Пушилин отметил, что на основании этого очередного обещания можно сделать вывод, что президент Украины на самом деле не собирается в ближайшее время прекращать конфликт.

«Ему года не хватило, чтобы дать приказ ВСУ о прекращении огня. Без тени смущения он отпускает себе на это еще четыре», – отметил он.

Также Денис Пушилин добавил, что Зеленский прямо указывает о намерениях «менять тактику» в случае, «если минский процесс не будет работать».

«Из этого становится очевидной причина, по которой украинская сторона делает все, чтобы Минские соглашения зашли в тупик. Киев стремится навязать свой план, выгодный исключительно Украине», – подчеркнул руководитель республики.

Также глава ДНР выразил уверенность, что – или украинского президента дезинформируют украинские представители в Контактной группе, или он, зная истинное положение вещей, дезинформирует общественность, заявляя, что после каждой встречи они сделали «шаг вперед».

«Речь идет о протоколе решений, достигнутых на каждой встрече Контактной группы. Наша сторона в течение всего переговорного процесса настаивает на таких итоговых документах, но Украина всегда уклонялась от подобной идеи.

Наконец, в марте этого года протокол одного из заседаний удалось согласовать и подписать. С тех пор после каждого раунда переговоров наша сторона готовит, подписывает и направляет документ украинским представителям, которые, увы, ни разу не подтвердили своих позиций и отказов от решений вопросов своей подписью», – подчеркнул Пушилин.

По его словам, Донецк давно уже привык к такому циничному и безответственному поведению украинской власти.

«Но рукописи не горят, факты остаются фактами. Некоторые протоколы мы опубликовали, чтобы абсурдность таких заявлений, какие делает Зеленский, стала очевидна», – резюмировал глава государства.