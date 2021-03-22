«Зеленский действительно лох». Тотальное позорище на руинах государственности

22.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Одной из причин погрома офиса президента Украины, устроенного в субботу праворадикалами, стало желание главы МВД Арсена Авакова показать главе государства его место.

акое мнение в комментарии «ПолитНавигатору» высказала киевский адвокат Татьяна Монтян.

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«Нацики про Зеленского написали все правильно – лох он лох и есть. И свастика тоже на месте – руководство страны абсолютно нацистское. Очевидно, некоторые из тех, кто стоит за этим погромом, хотели показать Зеленскому его истинное место, хайпануть, наплевав при этом на самого Стерненеко. Понятно, что после такого «перформанса» шансы Стерненко выйти по апелляции, мягко говоря, понизились», – считает Монтян.

Также она рассказала, какую роль сыграл Аваков.

«Аваков тоже хотел показать Зеленскому его место, и что с ним могут сделать, если полиция просто отойдет и не будет мешать. Но Аваков при этом и сам опозорился, поскольку он показал, чего он стоит как главный полицейский. В общем, все стороны получили, что хотели. И получилось тотальное позорище на руинах еще каких-то остававшихся эфемерных остатках государственности», – считает юрист.

«Будет ли этот цирк продолжаться? Да, но лишь в том случае, если это разрешит Аваков. Но если он продолжит такое допускать, то встанет вопрос, кто он вообще такой. Посмотрим, что там будет с этим единственным гопником, которого все-таки задержали, будут ли еще какие-то дела по привлечению к ответственности тех, кто хорошо засветился на видео. Они там собрались какое-то заседание проводить в Раде, собирать СНБО по этому поводу и прочее. В общем, цирк продолжается. Раньше были выступления 95-го квартала, а теперь – заседания СНБО», – резюмировала Монтян.

Как сообщал «ПолитНавигатор», нацисты разгромили и подожгли офис Зеленского.