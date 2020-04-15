Зеленский действует сознательно: «Есть такая работа – Родину продавать»

15.04.2020, Киев, Игорь Петров

Украина в последние годы теряла субъектность, на ключевые посты в наблюдательных советах госкорпораций пришли иностранцы, и эти процессы ускорились при президентстве Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы фактически находимся в режиме оккупации. Абсолютно все крупные государственные корпорации управляются наблюдательными советами состоящими из иностранцев. Они получают за несколько часов пребывания в Украине в год – сотни тысяч гривен в месяц, избирают нам руководство этих государственных корпораций, предприятий и организации и контролируют основные макроэкономические и организационные показатели деятельности этого предприятия.

Такие наблюдательные советы у нас в «Ощадбанке», в НАК «Нефтегаз Украины», в «Укрэнерго» и так далее. Они везде. Везде, где есть украинский интерес и где есть украинские средства, сидят иностранцы. Вы заметили, что в рамках операции «новые лица» Коболеву при Зеленском снова продолжили контракт в НАК «Нефтегаз Украины».

К сожалению, украинское руководство боится вести независимую, многовекторную, разноплановую политику. Они все действуют по одному шаблону – все, что хочет посол США, приведет к стабильности их пребывания во власти, все, что он не хочет, будет рискованным.

Поэтому, к сожалению, государственные интересы подменяются частными интересами – усидеть в кресле. И иностранцы получат все, что они хотят – железную дорогу, украинский бюджет (который вместо развития выплат идет им). Хотите банки на колени поставить – да получайте, хотите контролировать украинскую землю – забирайте на здоровье. Вот такая политика происходит при Зеленском.

Хотя даже ему министр финансов говорит, что даже если мы не получим ни копейки средств от МВФ, дефолта не будет, будет тяжело, но дефолта не будет. Так а за что же у украинцев землю тогда отобрали? А за что же сейчас хотят отобрать банки, разрушить банковскую систему, влияя тем самым на каждого вкладчика, на каждого гражданина Украины?

Колониальность как способ мышления – это в голове, это внутри. Масса стран разрывала отношения с МВФ, масса стран контролировала этот разрыв. Это называется контролируемый дефолт, в том числе. И ни в одной стране, которая сотрудничала бы с такими структурами как МВФ, не произошло ни стабильной политики, ни роста экономики, ни социального спокойствия, ничего. Все с точностью до наоборот.

Но нашей власти так удобно. Есть такая работа – Родину продавать, вот они и продают ее совершенно спокойно. При Зеленском это все очень-очень ускорилось, это его сознательный выбор», – заключила Елена Лукаш.