Экс-главкома ВСУ, а ныне посла в Лондоне за границей Валерия Залужного охраняют иностранные спецслужбы

Об этом в ходе беседы с депутатом Верховной рады Владимиром Арьевым заявил экс-спикер запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я узнал из своих источников, что, когда Залужный возвращается в Украину, его сопровождает охрана, которую ему предоставляют и британцы, и страны, в которых он находится в тот момент. Его сопровождают службы безопасности этих стран, понимая, что он является объектом для возможного покушения», – сказал нацист.

По его словам, когда Залужный въезжает на Украину, то остается без охраны. Береза уверен, что это делается сознательно со стороны режима Зеленского, чтобы подвергнуть Залужного опасности.

Арьев согласился с такой оценкой.

«У меня впечатление, что Зеленский хочет таким образом показать, что с Залужным что-то сделает, что его главный потенциальный конкурент на выборах будет ликвидирован. У меня другого мнения просто нет», – подчеркнул Ареьев.

