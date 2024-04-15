Зеленский делает ставку на террор и запугивание

Олег Кравцов.  
15.04.2024 08:39
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Дзен, Запорожье, Россия, Украина


Украинские власти усилили удары по мирным жителям, чтобы запугать их. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил запорожский политик, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Логика у Зеленского очень простая: он проигрывает на поле боя, ему нужен какой-то образ страданий, чтобы запуганные жители подконтрольных ему территорий видели, что те, кто не с ним, погибают и страдают», – сказал политик «Московскому комсомольцу».

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Украинские власти усилили удары по мирным жителям, чтобы запугать их. Об этом, передает корреспондент...

По его словам, для внешнего потребления со стороны киевского режима будет продаваться картинка смертей и страданий именно мирных жителей.


«Образ убитых детей, я уверен, будет продаваться на Запад под видом пострадавших от «страшных русских», и под этим предлогом киевский режим будет выклянчивать дополнительные деньги, которые они потом разворуют.

В эту логику укладываются не только обстрелы Токмака, Луганска и Белгорода, но и удары по Запорожской атомной станции, потому что продать новость про удары по атомной станции на Западе достаточно легко. И продать не только полякам, но и в Лондон и Вашингтон. Каждая смерть и провокация даёт Зеленскому возможность украсть ещё больше денег», – убежден Рогов.

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