Зеленский делает ставку на террор и запугивание
Украинские власти усилили удары по мирным жителям, чтобы запугать их. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил запорожский политик, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Логика у Зеленского очень простая: он проигрывает на поле боя, ему нужен какой-то образ страданий, чтобы запуганные жители подконтрольных ему территорий видели, что те, кто не с ним, погибают и страдают», – сказал политик «Московскому комсомольцу».
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По его словам, для внешнего потребления со стороны киевского режима будет продаваться картинка смертей и страданий именно мирных жителей.
«Образ убитых детей, я уверен, будет продаваться на Запад под видом пострадавших от «страшных русских», и под этим предлогом киевский режим будет выклянчивать дополнительные деньги, которые они потом разворуют.
В эту логику укладываются не только обстрелы Токмака, Луганска и Белгорода, но и удары по Запорожской атомной станции, потому что продать новость про удары по атомной станции на Западе достаточно легко. И продать не только полякам, но и в Лондон и Вашингтон. Каждая смерть и провокация даёт Зеленскому возможность украсть ещё больше денег», – убежден Рогов.
Спасибо!
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