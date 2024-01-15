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Европа не имеет никаких шансов на военную победу над Россией, но западные политики не понимают этого.

Об этом в эфире интернет-канала «Рабочие диалоги» заявил недавно вернувшийся из России экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, сможет ли Европа восстановить своё ВПК настолько, чтобы суметь соперничать с Россией.

«Сейчас мой рост пять футов девять дюймов. А через два года я выросту до семи футов, стану чернокожим, и буду играть в НБА, и буду там самым старшим игроком. Так вот, у меня столько же шансов добиться этого, сколько у Европы – производить оружие», – уверен Джонсон.

Он подчеркнул, что Запад не сможет догнать Россию по производству оружия.

«Знаешь, какие наркотики употребляют эти люди? Зеленский, должно быть, делится с ними частью своего кокаина. Это просто смешно. Россия производит за день столько же, сколько США за месяц. Это потому что Россия не продавала свои предприятия другим странам, как это сделали Штаты. А Россия сохранила свои заводы. Некоторые могут выглядеть паршиво снаружи, но внутри они на самом деле в хорошем состоянии. И поэтому им не потребовалось много времени, чтобы увеличить производство. Это не зависело ни от Китая, ни от Индии, ни от кого-то ещё. И таким образом Россия оказалась в прекрасном положении для создания оборонной промышленности, в отличие от других стран, где это механизм заработка конгрессменов», – резюмировал экс-аналитик ЦРУ.