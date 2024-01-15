«Зеленский делится кокаином с европолитиками» – аналитик ЦРУ

Константин Серпилин.  
15.01.2024 15:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 597
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Украина


Европа не имеет никаких шансов на военную победу над Россией, но западные политики не понимают этого.

Об этом в эфире интернет-канала «Рабочие диалоги» заявил недавно вернувшийся из России экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа не имеет никаких шансов на военную победу над Россией, но западные политики не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


В студии поинтересовались, сможет ли Европа восстановить своё ВПК настолько, чтобы суметь соперничать с Россией.

«Сейчас мой рост пять футов девять дюймов. А через два года я выросту до семи футов, стану чернокожим, и буду играть в НБА, и буду там самым старшим игроком. Так вот, у меня столько же шансов добиться этого, сколько у Европы – производить оружие», – уверен Джонсон.

Он подчеркнул, что Запад не сможет догнать Россию по производству оружия.

«Знаешь, какие наркотики употребляют эти люди? Зеленский, должно быть, делится с ними частью своего кокаина. Это просто смешно. Россия производит за день столько же, сколько США за месяц. Это потому что Россия не продавала свои предприятия другим странам, как это сделали Штаты.

А Россия сохранила свои заводы. Некоторые могут выглядеть паршиво снаружи, но внутри они на самом деле в хорошем состоянии. И поэтому им не потребовалось много времени, чтобы увеличить производство. Это не зависело ни от Китая, ни от Индии, ни от кого-то ещё.

И таким образом Россия оказалась в прекрасном положении для создания оборонной промышленности, в отличие от других стран, где это механизм заработка конгрессменов», – резюмировал экс-аналитик ЦРУ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть