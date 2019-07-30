Зеленский демонстративно игнорирует общину УПЦ, обороняющую свой храм от бандитов «ПЦУ»

30.07.2019, Черновцы, Владимир Гладков

Шестой месяц прихожане Свято-Успенского храма УПЦ села Васлововцы Черновицкой области вынуждены круглосуточно оберегать свою святыню от чёрных рейдеров раскольничьей «ПЦУ» экс-президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в опубликованном на странице «Facebook» видеообращении представителей общины к президенту Украины Владимиру Зеленскому, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пан президент, Владимир Зеленский, мы к вам обращались месяц назад. К сожалению, вы не обратили никакого внимания, не нашли время.

Мы такие же украинцы, как и вы, мы хотим, чтобы и в нашем селе, в Васлововцах придерживались законов Украины. Посмотрите видеообращение, услышьте нас!!!

Мы община Свято-Успенского храма УПЦ с. Васлововцы Черновицкой области, мы уже 180 дней милостью Божьей круглосуточно молимся и оберегаем свой храм от насильственного захвата.

Черные рейдеры, которые своими распоряжениями ПРИНУДИТЕЛЬНО перерегистрировали нас в другую веру ПЦУ – Павлюк Михаил, Гергелюк Николай, до сих пор на своих должностях, и государственная власть, как и была слепой к этому беззаконию, так и поныне такой остается …

Сколько ещё нужно времени, чтобы вы нас услышали? Сколько ещё нужно молитв и слез, чтобы мир и покой пришёл на нашу многострадальную землю? Посмотрите видеообращение, услышьте нас», – обратились прихожане к Зеленскому.