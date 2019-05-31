Зеленский демонстративно не пригласил Луценко на совещание СНБО

31.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Генерального прокурора Украины Юрия Луценко не пригласили на совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности, которое провел президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент политНавигатора.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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“Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности. Судя по фото участников, на первое заседание СНБО при участии Президента Зеленского были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме Генерального прокурора Юрия Луценко”, – пожаловалась Сарган.

Напомним, сегодня в АП состоялось совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности. А первое полноценное заседание Совета безопасности и обороны Украины, как сообщал “ПолитНавигатор”, по словам секретаря СНБО Александра Данилюка, будет посвящено проблемам на Востоке Украины.

Также напомним, Зеленский призвал Луценко подать в отситавку с занимаемой должности, однако тот тянет время, дожидаясь, пока его не уволит новая Рада.