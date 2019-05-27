27.05.2019, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Политика, Украина
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«Зеленский демонстрирует признаки «пророссийского реванша»

Новый президент Украины Владимир Зеленский игнорирует украинский язык в своих публичных выступлениях.

Об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады заявил депутат Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское общество глубоко озабочено угрозой пророссийского реванша и дилетантского экономико-правового хаоса. Инициатива референдума о дружбе с Россией, упорное игнорирование президентом Зеленским украинского языка во время публичных выступлений, скандальные некомпетентные назначения Зеленским людей Януковича, Азарова, Порошенко – все это признаки реванша», – полагает Ляшко.

Он также потребовал от Зеленского дать четкие ответы на вопросы, не собирается ли он отменять закон о языке в новом парламенте, а также объяснить, «какова судьба закона об изменениях об особом статусе для Донбасса и амнистии боевикам?».

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