Зеленский до инаугурации потерял одну из ключевых точек опоры на Юго-Востоке

03.05.2019, Москва-Киев, Михаил Рябов, Игорь Петров

Владимир Зеленский, отказавшись в пятую годовщину трагедии 2 мая выразить соболезнования жителям Одессы и пообещать расследование массового убийства горожан, потерял одну из ключевых возможностей закрепить полученную на президентских выборах поддержку избирателями Юго-Востока Украины.

Об этом в своем блоге пишет Александр Казаков, советник погибшего в результате теракта лидера ДНР Александра Захарченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После выборов на Украине я писал, что у Зеленского ещё до инаугурации есть две точки бифуркации, после которых он или сохранит уровень поддержки (особенно на Юго-Востоке), или радикально потеряет его: 2 мая и трагедия в Одессе, а также 8-9 мая и День Победы.

2 мая закончилось, а избранный промолчал. Про «фишечки» на инаугурации рассказывает и пытается корявенько Путину ответить. Ну-ну… А ведь мог бы сказать хотя бы, что «События в Одессе 2 мая – ужасная трагедия, погибли граждане Украины. Я обещаю, что будет проведено тщательное расследование». Слабо, хотя бы даже так куце?» – прокомментировал Казаков.

Украинский политолог Руслан Бортник пояснил «ПолитНавигатору», что Зеленский решил придерживаться тактики молчания, опробованной во время избирательной кампании.

«Зеленский воспользовался тем, что он еще пока не президент. Понимает, что это острая тема, такая, знаете себе, бритва Оккама, которая способна разделить его электорат, отсечь на востоке и на западе. Поэтому он так технологически проигнорировал тему, но это ему не удастся в следующем году, он уже обязан будет на все это реагировать. Пока это такой политтехнологический прием», – сказал Бортник.

«Я предполагаю, что Зеленский изолирован от людей, которые могли бы ему подсказать, что надо выступить с заявлением относительно 5-ой годовщины трагедии в Одессе. И его окружает публика, которая не хочет злить националистов. А они рассматривают эту трагедию как собственную победу», – поясняет «ПолитНавигатору» киевский эксперт Михаил Погребинский.

Украинский политолог Павел Рудяков напоминает, что к кровавым событиям в Одессе, как и событиям на Майдане, причастны многие влиятельные представители киевской элиты.

«По Одессе – это как по этим убийствам на Майдане – это тема, которая сопряжена с уголовной ответственностью для очень серьезных игроков, как тех, кто физически находился и должны отвечать за свое физическое нахождение и участие в этих убийствах и преступлениях, так и тех, кто посылал туда, финансировал, организовывал. Это вещи очень серьезные, глубокие», – сказал Рудяков.

Экс-спикер МИД Украины Олег Волошин открыто называет среди организаторов бойни в Одессе спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

«В 2016-17 годах я серьёзно занимался привлечением международного внимания к Одесской трагедии. Проводили мероприятия в Европарламенте и ПАСЕ, Бундестаге и Сейме Польши. Бельгийские депутаты и польские сенаторы (один из которых диссидент и легенда «Солидарности» Ян Рулевски) приезжали в Одессу встретиться с родственниками погибших. И во всей этой работе на каждом шагу приходилось сталкиваться с давлением не только прикрываемых властью радикалов, но и с открытым сопротивлением поиску правды со стороны самой власти. Один мой польский друг был даже объявлен персоной нон-грата за одно лишь содействие в организации визита сенаторов.

В итоге у меня исчезли всякие сомнения в том, что массовое убийство 2 мая стало сознательной акцией устрашения, скоординированной лично Парубием. Вероятно, те, кто был наверху, не желал жертв, но и не сделал ничего, чтобы их избежать», – рассказал Волошин в своем блоге.