С 01.10.2024 на украинцев собираются повесить новое налоговое ярмо. Аргументация у властей такая: ввиду колоссальной нехватки средств на ВСУ – платить должен каждый. Предполагается, что нововведение позволит дополнительно собрать в бюджет около 200 млрд грн. Содрать с обнищавшего народа такую сумму планируется, главным образом, за счет повышения военного сбора со всех доходов с 1,5% до 5%.

Вырастут налоги с зарплат и депозитов (больше чем на треть), единый сбор для малого бизнеса и многие другие. Например, физлица–предприниматели дополнительно должны будут платить 10% от минимальной зарплаты, или 710 грн. До 50% увеличат и ставки на прибыль банков, других организаций и предприятий. Все это, несомненно, скажется на кошельках простых граждан, которые и без того уже… так затянули пояса, что пряжки прилипают к позвоночникам.

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Однако самое поганое в новации – отмена субсидий на оплату коммунальных услуг. И это станет тяжелейшим ударом по миллионам обнищавших украинцев.

Вот что по данному поводу говорит наша старая знакомая, русская киевлянка Эльвира. Они с мужем преподавали русский язык, теперь пенсионеры. Благосостояние семьи очень низкое: пенсии по 2300 грн. Если бы не помощь взрослых детей, пришлось бы, как они говорят, побираться. При таких раскладах коммунальные тарифы за их квартиру составляют 3000 грн в месяц (зимой, когда добавляется отопление – 5000). С большим трудом им удалось выбить субсидию, которая покрывает часть расходов. Но теперь ее собираются отобрать.

«Вы бы знали, чего нам это стоило – получить субсидию. Хунта делает все, чтобы ее не выплачивать. Нам долго не давали, потому что у нас была старая иномарка. Пришлось продать. Потом мы столько времени мы провели в инстанциях, столько нервов нам попортили бюрократы – просто кошмар! Наконец дали. Однако недолго музыка играла: собираются отобрать. И не только у нас – у всех. Это такая бесчеловечность. Подонки воруют миллиарды на войне, на всем, и все им мало, все мало. А простым гражданам устраивают натуральный геноцид. Представляю, какие колоссальные долги у населения вырастут. И после этого жидобандеровская банда может начать отбирать собственность и жилье! Сколько людей останется за гранью нищеты – страшно представить…».

«Как в анекдоте: «А вы их дустом попробуйте», – грустно шутит, подключаясь к беседе, ее супруг Иннокентий. – Вот они и пробуют, им же надо выполнять план по очистке территории от «гоев». Тем более, что сами «гои» как-то чересчур покорно все воспринимают. Эдакое «молчание ягнят». Вот в Киеве, к примеру, ни единого заметного протеста против новых налогов не было. Несколько месяцев назад митинговали против решений о сносе торговых малых архитектурных форм (МАФов). Власть посносила их очень много, тысячи людей остались без работы, и тогда какие-то протесты звучали. Сейчас – никаких».

Иннокентий объясняет этот факт тем, что люди измочалены от нервотрепок по поводу зверской «могилизации». На остальное у них уже нервов не хватает, и власть этим пользуется.

В Киеве постоянно продолжают поджигать и взрывать авто ВСУ и ТЦК. Вот, у нас в Дарнице, например, позавчера на соседней улице громыхнуло. Патрули шастают по улицам, магазинам, в метро… Поэтому в воздухе прямо висит огромное коллективное психическое напряжение. Ведь каждый день хоронят погибших солдат ВСУ.

Военнообязанные постоянно напряжены, потому что боятся людоловов, вздрагивают от каждого типа в камуфляже. Вот, у меня приятель, которому 59 лет, сказал что несколько месяцев, оставшихся до 60-летия, постарается досидеть дома, выходя только по самой крайней нужде. Психуют и их родственники, потому что волнуются за своих. Короче, массовый психоз. Он, конечно, с одной стороны полезен – рождает все больше ненависти к Зеленскому и его людоедам.

Такого накала неприязни к ним не было никогда. Но с другой стороны, все это ужасно. Поэтому растет число киевлян, которые уже не боятся даже открыто говорить: да скорее бы уж пришла Россия…