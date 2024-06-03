Зеленский добрался туда, где не ступала нога ни одного украинского президента

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Беспокойство о наличии представительского кворума на приближающемся швейцарском «саммите мира» загнало украинского президента Владимира Зеленского аж на самый дальний край юго-восточной Азии. Глава Украины впервые в истории прибыл с визитом на островные Филиппины.

В Маниле Зеленский впервые в истории двусторонних отношений встретился с президентом Фердинандом Маркосом-младшим: «Благодарен Филиппинам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за четкую позицию относительно агрессии России против нашей страны, а также за поддержку важных резолюций ООН. Украина намерена открыть посольство в Маниле в этом году для укрепления двустороннего сотрудничества”, – сообщил Зеленский в Телеграме.

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«Обсудили инаугурационный Глобальный саммит мира и важность представления на нем стран Юго-Восточной Азии. Ценим, что Филиппины примут участие в Саммите. Также обсудили двустороннее сотрудничество, в частности, экспорт украинской аграрной продукции на Филиппины», – добавил Зеленский.

Интересно, что если верить «сливам» западной прессы, то вместо Филиппин Зеленский должен был быть с визитом в Саудовской Аравии. Там, как писали СМИ, он собирался обсуждать с местным королем следующий саммит по Украине после швейцарского – уже в этой стране. Но в последний момент Эр-Рийяд отменил согласование визита.

Зато теперь у Зеленского осталась на память целая фотогалерея протокольных фото с президентом Филиппин. Ни у кого из предшественников Зе на Банковой таких нет. Ради этого точно стоило гонять самолет на край света.