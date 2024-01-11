Зеленский договаривается об отлове беглых украинцев в странах ЕС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зеленский поехал в страны Прибалтики договариваться об отлове бежавших в ЕС украинцев для возвращения и службы в рядах ВСУ.

Об этом в эфире «Радио «Комсомольская правда» заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Обратите внимание, как они сейчас якобы интегрируются в Европу – это происходит таким образом, что по всей Украине несчастных украинцев, как животных, больных котов и собак, отлавливают на улицах и кидают на фронт для утилизации. Вот в чем состоит интеграция Украины в Европу», – отметил Марков.

По словам политолога, визит Зеленского в Прибалтику связан, прежде всего, с тем, что в ближайших к Украине странах находятся подлежащие мобилизации украинцы.

«В соседние страны сбежало много жителей Украины, и Зеленский приехал с целью их оттуда отловить и передать Украине, чтобы их утилизировать на фронте, в войне против России. Он хочет, чтобы на уровне Евросоюза было принято решение отлавливать украинских мужчин во всех европейских странах, и местная полиция в этом участвовала. 1 февраля будет большое совещание ЕС по вопросу дать 50 миллиардов долларов на финансирование украинской войны. Это огромные, чудовищные деньги, но американцы дали наказ, поэтому они там хвостом пометут и дадут. Но, все-таки, есть некоторые сомнения – вдруг кто-то выступит против? Плюс они хотят по военной промышленности договориться», – уточнил эксперт.

По его словам, в Польше отказались участвовать в отлове украинцев. Но пообещали создать такие условия, что украинцы сами уедут.

«Во-первых, они пустят украинских военкомов. Появились видео о том, что не польская полиция будет отлавливать мужчин, а украинские военкомы на польской территории будут их отлавливать. И это сделали из опасений возрождения традиционного противостояния между поляками и украинцами. Украинцы пойдут на теракты на территории Польши, начнётся всякое. Это первое. Второе – будут выдавать временные документы мужчинам и женщинам, которые подлежат мобилизации, чтобы по этим документам можно было вернуться только обратно на Украину», – подытожил Марков.