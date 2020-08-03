Зеленский доигрался: Захваты заложников пошли косяками

03.08.2020, Киев, Максим Карпенко

В Киеве 35-летний мужчина захватил отделение банка, расположенное в столичном бизнес-центре «Леонардо».

Об этом в эфире телеканала 112 заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным чиновника, инцидент произошел сегодня около 12 часов дня.

«В полицию позвонила сотрудница «Универсал-банка», который находится в бизнес-центре «Леонардо», который напротив оперного театра в Киеве. Заявила, что в здание офиса банка зашел человек с рюкзаком, заявил, что у него есть бомба, что он будет ее взрывать. Однако, этот человек отпустил сотрудников банка. Руководитель отделения останется в банке вместе с террористом. Сейчас на месте работает полиция, мы оцепили территорию», – заявил Геращенко.

Он призвал киевлян не приближаться к району бизнес-центра.

Замминистра также подчеркнул, что силовики ведут переговоры и надеются, что преступник сдастся.

Центр Киева в настоящее время.

Захваты заложников, происходящие на Украине в последнее время – это следствие президента Владимира Зеленского, который пошел на требования террориста в Луцке и провел с ним прямые переговоры. Об этом в своем блоге заявила киевская журналистка Светлана Крючкова.

«Помните, как категорично я критиковала Зеленского и его медийщиков, за то, что позволили втянуть первое лицо в игру луцкого террориста, захватившего автобус. Когда президент записывает идиотское видео по требованию психа, он должен привыкнуть, что после одного раза это может стать его постоянной работой», – подчеркнула Крюкова.

Напомни, что сразу же после инцидента в Луцке в Полтаве экс-боевик так называемой АТО захватил в заложники высокопоставленного полицейского, а после, оставив с носом правоохранителей, скрылся в лесах. В итоге полтавского террориста нашли только спустя 10 дней, причем при задержании он снова взял полицейского в заложники, но был убит снайпером спецназа МВД.