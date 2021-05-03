Зеленский должен достать «свои яйца» и поехать в Донецк – Червоненко

03.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский должен показать, что у него есть «яйца» и приступить к прямым переговорам с ЛДНР.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Он подчеркнул, что украинская власть неправильно считает миллионы жителей республик Донбасса террористами и сепаратистами, а у ЛДНР есть своя правда.

«Я люблю Донбасс и считаю, что там такие же украинцы, и его будущее зависит не от слов и лозунгов, а от наших поступков. Первое – не может несколько миллионов быть террористами и сепаратистами. Значит, у них какая-то правда. Не унизительно вести диалог.

А, может, язык и разум даны, чтобы уметь слышать и слушать. Может, в этом диалоге президент бы усилил свои позиции и перед Путиным, и перед Украиной, а самое главное, перед всем западным миром. Показав, что у нас есть свои, извините, яйца, не обязательно крашенные», – заявил Червоненко.