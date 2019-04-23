Зеленский должен немедленно назначить новых министров – Кравчук

23.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Победивший на выборах президента Украины комик Владимир Зеленский должен немедленно назначить своих людей на все ключевые позиции в стране.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я убеждён, что новому президенту следует немедленно внести предложения относительно назначения нового министра обороны, Службы безопасности, иностранных дел, генерального прокурора, главы Национального банка. Возможно, и больше, я просто говорю быстро. Уже пять должностей я назвал. Необходимо немедленно внести предложения назначить новых людей», – потребовал Кравчук.

Также он подчеркнул, что действующий президент Украины Пётр Порошенко должен остаться в политике, потому что Украина якобы является демократической страной.

«Отстранять президента Порошенко от политической деятельности просто недемократично. Если он действует в рамках закона, выполняет Конституцию Украины, и будет баллотироваться на парламентских выборах, и будет побеждать – это воля народ, народ изберёт таких депутатов. А запрещать недемократично. Мы живём в демократической стране, где всё решает народ, а власть не может никому ничего запретить», – добавил экс-президент.