Кокаинист Зеленский должен немедленно уйти в отставку и позволить провести выборы в стране. В противном случае Украину ждет бесконечная война, жертвы и разрушения.

Об этом в эфире видеоблога норвежского политолога Гленна Дизена заявил экс-советник президента США по нацбезопасности, экс-глава американской военной разведки генерал Майкл Флинн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта война идет с 2014 года, то есть уже 12 с лишним лет. И, если бы Россия собиралась напасть на Европу, она бы уже это сделала.

Так что нам нужно сделать кое-что. Во-первых, разобраться с руководством на Украине. Я твердо убежден, что Зеленский должен немедленно уйти в отставку и позволить провести выборы. Я имею в виду прямо сейчас, потому что он – не тот человек, который сможет повести Украину в будущее. Прекрасная страна, прекрасные люди, богатая история, сильная культура и множество ресурсов…

Главная проблема в том, что Зеленский – не тот лидер, который может повести Украину в будущее, определенно нет. По моему экспертному мнению, как стратега, как человека, который работал в сфере дипломатии, как человека, который занимался переговорами, этот парень – не тот человек.

И, пока США этого не поймут, не говоря уже о Европейском Союзе и других лидерах НАТО, кроме США, – пока США этого не поймут, мы не продвинемся вперед. Мы будем продолжать эту бесконечную войну», – заявил Флинн.