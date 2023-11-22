Зеленский должен объяснить, за что мы погибаем – генерал Кривонос требует штурмовать Уралвагонзавод

Анатолий Лапин.  
22.11.2023 19:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Даже теоретический выход на границы 91-го года не будет означать победу Украины – надо идти дальше.

Об этом в эфире интернет-канала NewsRoom заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже теоретический выход на границы 91-го года не будет означать победу Украины – надо...

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По мнению Кривоноса, украинскому обществу до сих пор не объяснили, почему и за что оно должно воевать.

«Почему его спичрайтеры не написали двумя-тремя предложениями, а за что и почему мы воюем? И что нас ждет, когда мы выйдем на границы 91-го года. Россия от этого развалится? Нам же об этом не говорят, а я понимаю, что наша победа – не выход на госграницу, это промежуточный этап.

Пока мы не уничтожим возможность России клепать такое количество оружия и обеспечивать свою армию нужным количеством оружия, боеприпасов, топлива – никакой победы не будет. Потому нужно заняться этим, и серьезно», – заявил Кривонос.

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