Зеленский должен ответить за гибель гражданских в Сумах – Бутусов
За то, что в Сумах погибли гражданские люди, ответственность несет в том числе Украины Владимир Зеленский, потому что это его подчиненный, глава областной военно-гражданской администрации Владимир Артюх, решил проводить мероприятия с участием военных в центре города.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Кто именно решил, что для удобства некоторых руководителей власти проводить собрание именно в конгресс-холле, на это в первую очередь как раз должен отвечать глава областной администрации Артюх и президент Владимир Зеленский, который его назначил на эту должность и держит.
Безусловно, это ответственность руководства страны, они должны дать исчерпывающие объяснения, потому что после того, как Марьяна Безуглая, «слуга народа», приближенный к Зеленскому человек и к Ермаку, она такие обвинения бросила в адрес военного командования, безусловно, должен отвечать и Верховный Главнокомандующий, потому что там на встрече были все его подчиненные…
Теперь началось расследование, почему так произошло, почему произошла такая трагедия. Есть два вопроса. Первое, кто конкретно принял решение проводить мероприятия в центре города, прямо там, в том помещении, где действительно проводились, в том числе и мероприятия для гражданских лиц…
Когда военные проводят или областная администрация какие-либо мероприятия в центре города, то безусловно люди, которые принимают такое решение, а в первую очередь, как и сказал мэр Конотопа Семенихин, это глава областной администрации Владимир Артюх, в первую очередь должен был продумать меры безопасности, чтобы никакой утечки информации об этом событии не могло произойти», – заявил Бутусов.
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