Зеленский должен поплатиться за циничный обман избирателей – юрист

31.07.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский занял свою должность, используя циничный обман, и должен уйти в отставку.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский пришел к власти, используя в выборной кампании лозунги, понятные людям. Он обещал прекратить войну на Донбассе, прекратить грабить население, посадить всех коррупционеров и воров в тюрьму, снизить тарифы. Это все было.

Зеленский пришел к власти, и обманул всех избирателей, включая нас с вами. Мы голосовали за него против Порошенко, веря в то, что он исполнит свои обещания. А он нас просто обманул. Тарифы не снизил, войну не прекратил, насильственную украинизацию не закончил, не пересмотрел языковой закон, никуда не дел коррупционеров, и обещанных «весенних посадок» не было. Циничный обман.

Президент должен политически ответить за свой обман. Он должен уйти в отставку. Обещал снять неприкосновенность, но снял только с депутатов. Это обычная узурпация власти, которая проходит под лозунгами демократизации и изменения.

На самом деле у власти мошенники, которые выполняют задачи, поставленные заокеанскими хозяевами. Им не нужна свободная Украина, демократическая власть, думающие люди в правительстве. Им нужно нас ограбить, разорвать на части страну и раздать желающим, тем, кто заплатит больше», – заявил Ренат Кузьмин.