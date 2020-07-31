31.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Зеленский должен поплатиться за циничный обман избирателей – юрист


Президент Украины Владимир Зеленский занял свою должность, используя циничный обман, и должен уйти в отставку.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Зеленский пришел к власти, используя в выборной кампании лозунги, понятные людям. Он обещал прекратить войну на Донбассе, прекратить грабить население, посадить всех коррупционеров и воров в тюрьму, снизить тарифы. Это все было.

Зеленский пришел к власти, и обманул всех избирателей, включая нас с вами. Мы голосовали за него против Порошенко, веря в то, что он исполнит свои обещания. А он нас просто обманул. Тарифы не снизил, войну не прекратил, насильственную украинизацию не закончил, не пересмотрел языковой закон, никуда не дел коррупционеров, и обещанных «весенних посадок» не было. Циничный обман.

Президент должен политически ответить за свой обман. Он должен уйти в отставку. Обещал снять неприкосновенность, но снял только с депутатов. Это обычная узурпация власти, которая проходит под лозунгами демократизации и изменения.


На самом деле у власти мошенники, которые выполняют задачи, поставленные заокеанскими хозяевами. Им не нужна свободная Украина, демократическая власть, думающие люди в правительстве. Им нужно нас ограбить, разорвать на части страну и раздать желающим, тем, кто заплатит больше», – заявил Ренат Кузьмин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть