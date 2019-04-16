Зеленский должен посадить Порошенко и Турчинова, чтобы не стать их подельником

16.04.2019, Москва, Владимир Гладков

В случае победы на выборах, кандидат Владимир Зеленский первым делом должен привлечь к ответственности майданную власть, развязавшую бойню в Донбассе, иначе кровь их военных преступлений ляжет и на него.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Зеленскому сотоварищи нужно принимать решение, готов ли он посадить Порошенко, посадить Турчинова, посадить других соучастников кровавых преступлений, потому что, если он этого не сделает, со следующего дня идёт счётчик по нему, кровь уже ложится на него», – заявил луганский представитель.

«За последние сутки двенадцатилетняя девочка ранена, семидесятилетний мужчина убит прямым выстрелом снайпера, и это только на территории ЛНР. Я не знаю, что было у наших соседей за последние сутки, потому что каждый божий день приносит смерти, ранения и разрушение инфраструктуры.

Они рассказывают, как воюют с «сепарами», с нашими корпусами, так почему тогда везут в республиканскую клинику двенадцатилетнего ребёнка и вперёд ногами выносят семидесятилетнего старика? И ни одно украинское СМИ сегодня об этом не сказало» – рассказал Мирошник.

Тем не менее, он отметил, что, глядя на команду Зеленского, готовность нового президента привлечь к ответственности предыдущую власть вызывает сомнения.

«Говоря о том, что если Зеленский не поступит таким образом, то он должен будет брать это на себя, мы смотрим на Зеленского, и перспектив особенных я не вижу. Потому что завтра, когда он будет презентовать свою команду, там почему-то появятся свидетели грузинских реформ, специалисты по строительству прибалтийских республик, некие американские гастарбайтеры и некие украинские чиновники, и из этих людей начнёт формироваться некая новая политическая сила, которая по идее должна стать Кабмином, Верховной радой – и это в подавляющем большинстве люди, управляемые спецслужбами Запада.

Господин Хербс сказал заранее, что нам всё равно, кто там будет президентом, главное, чтобы Украина сохраняла свою антироссийскую направленность», – добавил Мирошник.