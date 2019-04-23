Зеленский должен посадить Порошенко

23.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Победивший на президентских выборах на Украине шоумен Владимир Зеленский никогда не сможет создать дееспособную провластную коалицию в парламенте, пока не разгонит старую элиту.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский, идя к власти, уже декларировал о том, что ему надо убрать старую команду. Парламентско-президентская система не позволяет президенту, не имея большинства в парламенте, эффективно управлять государством. При наличии Порошенко, Турчинова, Тимошенко он не создаст никогда большую провластную коалицию, и не будут у него руки развязаны для того, чтобы реализовать те фантастические реформы.

Но начать он должен с Порошенко. Если он не посадит Порошенко, если он не припомнит ему всю кровь, коррупцию, издевательства над украинским народом на протяжении пяти лет, то уже со следующего дня после инаугурации это всё будет виснуть на нём», – заявил Мирошник.