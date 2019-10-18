Зеленский должен прекратить преследовать Порошенко и его людей – Киселев

18.10.2019, Киев, Игорь Петров

Преследование экс-заместителя секретаря СНБР Олега Гладковского (Свинарчука) говорит о том, что новая киевская власть повторяет ошибки своих предшественников, которые так же пытались преследовать своих «папередников».

Такое мнение в интервью UKRLIFE.TV высказал бежавший из России либеральный телеведущий Евгений Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, ответственность с окружения Порошенко следует снять только потому, что все дела против их предшественников во власти бездарно рассыпались.

«Давайте дождемся, будут известны обвинения, которые против него (Гладковского) выдвинуты. Я больше сегодня не люблю комментировать уголовные дела, которых я не видел.

Иногда бывает некая политическая составляющая: решение арестовать, задержать, предъявить кому-то обвинение – со всей очевидностью подтверждается некой политической логикой. То есть мы видим что нынешняя власть повторяет то, что делали власти предыдущие.

Предыдущая власть тоже стала открывать уголовные дела, возбуждать иски, пытаться привлечь к судебной ответственности деятелей прошлого режима. Закончилось это все практически ничем, если не считать заочного приговора Януковичу, которого заочно приговорили к 13 годам за государственную измену.

Ждем, каков будет вердикт Европейского суда по правам человека, куда с высокой долей вероятности или уже обратились, или собираются обратиться его адвокаты, и чем все это может закончиться.

Напомню, что Янукович возбуждал уголовные дела против людей, которые были при власти во времена Ющенко – посадили Тимошенко, посадили Луценко. Ничем хорошим это для Януковича не закончилось.

Можно ещё дальше назад отмотать и вспомнить, что при Ющенко пытались возбудить уголовное дело против Бориса Колесникова, против покойного Кушнирука.

Всякая новая власть пыталась точечно возбуждать коррупционные дела против своих «папередников», эти дела разваливались и это выглядело весьма печально и плохо с точки зрения репутации и поддержки со стороны избирателя на фоне отсутствия прогресса в области экономических и социальных реформ и борьбы с текущей коррупцией.

И если нынешняя власть пойдет по этому кругу опять, это тоже может плачевно закончится», – вступился Киселев за подельников Порошенко.