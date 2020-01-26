«Зеленский должен стоять на коленях!» – в Киеве почтили память белорусского неонациста

26.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские и белорусские националисты в центре Киева почтили память одного из первых боевиков Евромайдана, убитого загадочными снайперами, – члена «УНА-УНСО», белорусского неонациста Михаила Жизневского.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в мероприятии приняли участие несколько человек, среди которых были также и белорусские нацисты, приехавшие на Украину почтить память своего «побратима».

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В ходе митинга, одна из спикеров, жительница Ровно Любовь Украинчук, потребовала от президента Владимира Зеленского и всего киевского истеблишмента пасть на колени перед могилой «героя».

«Я хочу обратиться к президенту Зеленскому. Вы все, наверное, слышали, что он сказал: «Давайте не будем героизировать героев Майдана, героев войны, потому что это вносит в общество ссоры».

Как это?! Те, кто встал на защиту Украины, защищал страну и народ, нам сейчас скажут, что мы не можем их героизировать?! Мы можем героизировать только спортсменов, деятелей культура и искусства? Нет, этого не должно быть.

И потому я хочу обратиться к киевлянам: вас здесь четыре миллиона. Приехали с Белоруссии, я приехала с Ровно, другие общественные деятели приехали с других городов, мы приехали почтить память тех, кто отдал самое ценное – жизнь.

Что Нигоян, что Жизневский – это единственные дети у своих родителей. Смерть сына – это смерть рода. И вы нам предлагаете их не героизировать? Нет, вы должны стоять здесь на коленях, и отдавать им почести. а не шастать где-то за границей», – возмутилась она.

В свою очередь, один из присутствующих белорусских националистов, взяв слово, обвинил своего президента Александра Лукашенко «пособником Кремля».

«И пускай та власть в Белоруссии, которая сейчас руководит, то есть антибелорусская власть, Лукашенко, руководимый нашим восточным соседом, нашим врагом, не признаёт его (Михаила Жизневского – прим. ред.) подвиг, но люди Белоруссии и Украины помнят его, и чтят его память за то, что он отдал жизнь за единство наших стран», – заявил он.

Напомним, ране экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш сообщила, что многие списка т.н. «Небесной сотни» имели психические расстройства, проблемы с законом, или вообще не участвовали в Евромайдане, а были включены в число погибших боевиков ради завышения жертв.