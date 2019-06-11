11.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Украина
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Зеленский допустил фатальную ошибку по Донбассу

Новый украинский президент Владимир Зеленский должен был совершить свой первый официальный визит не в Брюссель или в Москву, а в Луганск или Донецк.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-замглавы Администрации президента, адвокат Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Портнова, это был бы первый жест украинской власти к сближению с неподконтрольными территориями.

«Что бы сделал я на месте президента Зеленского. Я бы публично обратился к президенту Путину и сказал бы: «Я новый глава государства, я хочу нанести первый визит в Луганск оккупированный».

Публично так сказать, а дальше разветвление из двух вариантов – да, есть вопрос безопасности, но можно попробовать выстроить его вместе с ОБСЕ, приехать.

Есть второй вопрос – тебе могут отказать. Но ты предпринял все усилия. Ты должен был приехать в оккупированный Донецк, оккупированный Луганск.

Возможно, я легкомысленно сейчас говорю с точки зрения безопасности. Но дать такой сигнал именно тем украинским территориям, которые находятся сегодня вне украинского контроля, это был бы первый серьезный шаг к сближению», – заявил Портнов.

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