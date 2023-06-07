Зеленский допустил развал «антипутинской коалиции» через полгода

Украина требует письменных гарантий безопасности, если в НАТО ее еще не берут. В противном случае через полгода страны-члены так называемой «антипутинской коалиции» могут одна за одной заявить об отказе от дальнейшей поддержки Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что, если этого нет на бумаге, юридически этого нет. И потому, если бы меня спрашивали, какие нам нужны гарантии, – вот такие нам нужны гарантии. Если ты не в НАТО, если пока что нас нет в НАТО, если нас не видит кто-то пока что в НАТО, нам нужно это на бумаге. Для чего? Мое мнение очень простое – чтобы через полгода или год кто-то из лидеров не начал нарратив по поводу того, что «наше общество устает, экономика устает, извините, мы не можем вам давать соответствующие объемы». А если один начнет, то второй подключится, третий. Десять стран – и все, коалиция антипутинская будет разрушена. Потому и нужны гарантии на бумаге, несмотря ни на что. Пока идет война – вот, пожалуйста, пока мы не в НАТО. Потому что война закончится, нам нужны гарантии. Никто не может гарантировать невозвращение Путина», – заявил Зеленский.