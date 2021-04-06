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06.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Военные преступления, Война, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Зеленский дошел до военных преступлений

Новости Украины

В гибели пятилетнего ребенка под Донецком виновата не случайность, а высшее украинское руководство.

Об этом сегодня с трибуны Госдумы РФ заявил депутат от Севастополя Дмитрий Белик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пятилетнего ребенка на Донбассе убил не беспилотник, а украинская власть. Убивают не дроны, а безответственные политики. Сегодня можно с уверенностью сказать, что президент Украины Владимир Зеленский переплюнул своего предшественника Порошенко в своем стремлении удержаться у власти любой ценой. Чем сильнее падает уровень доверия к господину Зеленскому, тем более радикальными становятся его высказывания и действия.

К сожалению, он дошел до военных преступлений. Господин Зеленский за три месяца проделал путь в радикализации политики государства, который другие политики проделывают за несколько лет: от тихого саботажа минских соглашений до закрытия оппозиционных телеканалов, гонения на российские общественные организации, закрытия Россотрудничества (на это Порошенко не решился), стягивания тяжелого вооружения к линии соприкосновения, военных провокаций и наконец убийства людей и детей», – сказал Белик.

Он назвал ОБСЕ и Госдеп США, которые отмалчиваются по поводу украинской политики на Донбассе, «циничными людьми с двойными стандартами» и напомнил, что в ЛДНР проживает 600 тыс российских граждан.

«Я как представитель Севастополя хочу сказать: Россия своих не бросает», – резюмировал Белик.

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