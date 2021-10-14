Зеленский дошутился: газопровод, которым он шантажировал Россию, может «лопнуть»

14.10.2021 09:30 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Похоже, президент Украины в очередной раз обманул страну, заявив ранее о том, что в этом отопительном сезоне тарифы на тепло и горячую воду в стране повышаться не будут.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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В украинских оккупационных политических кругах наметилась интересная тенденция – «слуги народа» занимаются настойчивым убеждением населения страны в том, что баснословный тариф на газ, который они установили, – на самом деле не большой, а довольно-таки демократичный. Так сказать, с барского плеча, Зе-банда разрешила платить украинцам более 30 грн, вместо обещанных 7, 42 грн. А ведь до госпереворота на Украине в 2013 году тариф стоимость кубометра «голубого топлива» составляла порядка 0, 73 грн. Украинцы в полном объёме почувствовали разницу жизни до майдана, который должен был привести их в Европу, и после.

Нельзя не отметить, что к Европе Украина всё-таки приблизилась. По крайней мере представители Евросоюза похвалили оккупационную Зе-власть за «значительные успехи на пути евроинтеграции». Особенно это касается цен на газ.

Главное для оккупационных «слуг» – угодить своим хозяевам, а как будут платить за «европейский» нищие граждане Украины, – вопрос десятый. А будут ли люди вообще платить, если по состоянию на август текущего года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг составляла порядка 63 млрд грн? У украинцев нет денег на оплату кабальных коммунальных тарифов.

Ну а коль нет денег, то нет и газа, как говорится, утром деньги, вечером стулья. В регионах Украины массово вводят чрезвычайную ситуацию из-за нехватки газа для отопления больниц, школ и детсадов. Об отоплении многоквартирных домов речь и вовсе не ведётся. Зе-власти, можно сказать, закаляют украинцев всяческими способами. А школы, тем временем, на неограниченный срок закрыли на каникулы. В принципе, эти каникулы могут продолжаться до мая, тогда «слугам» не придётся заморачиваться над вопросом отопления учебных заведений.

Вместо обещанных 7, 42 грн, местным теплокоммунэнерго «слуги» хотят продать газ по цене свыше 30 грн. Для местных бюджетов эта цена неприемлема и неадекватна. Но о какой адекватности можно вести речь, если все действия Зе-чиновников не вписываются в рамки нормальных смыслов? После ожидаемого народного негодования «слуги» заявили, что спасают (!) бюджетную сферу, предлагая газ по 16, 8 гривен с доставкой и НДС. Это неподъёмная цифра, но Зе-группировка так не считает, для неё это вполне себе приемлемый «европейский» тариф.

Газовый кризис в «незалежной» происходит на фоне недавнего заявления Зе-гаранта о том, что в этом отопительном сезоне тарифы на тепло и горячую воду в стране повышаться не будут. Наверное, Зеленский, пошутил, как он делал это перед президентскими выборами в 2019 году.

При этом преЗЕдент заявляет, что не намерен терять «законные» (!) 2 млрд долларов за транзит российского «грязного» газа через украинскую территорию.

А тем временем «незалежная» всё-таки может лишиться этих «законных» средств. Владимир Путин в ходе форума «Российская энергетическая неделя» отметил, что вопрос о продлении транзита газа из РФ через Украину после 2024 года носит чисто экономический характер. Кроме того, есть вероятность того, что Зе рискует остаться без «транзитных» денег из-за того, что украинский газопровод, находящийся буквально в аварийном состоянии, может «лопнуть в любой момент».

Как подчеркнул Владимир Путин, из-за износа оборудования, превышающего 80%, и в случае увеличения поставок газа через украинскую ГТС, труба может «лопнуть» и Европа совсем лишится украинского маршрута.

В этой связи вспомнился запоздалый Зе-ответ на шутку Владимира Путина про «а у нас в квартире газ», сказанную российским лидером в ходе пресс-конференции по итогам саммита Нормандской четвёрки, «а у нас газопровод».

И какой смысл от этого газопровода, если он находится в буквально аварийном состоянии? Опять же, в вопросе с Зе-вассалами смыслы искать не стоит.

Возвращаясь к 2013 году, когда газ при прозападном Януковиче стоил копейки, хочется спросить: насколько выиграли украинцы, а вернее, их коммунальные квитанции, при революционной смене Януковича на ему подобных, но ещё более коррумпированных Порошенко и Зеленского? Стоила ли «революция гидности» того, чтобы власть в «незалежной» захватили маргиналы, тарифы в стране поднялись в десятки раз и началась война? Ведь можно было просто попросить Януковича поднять тарифы, повысить цены на продовольствие и понизить заплаты, – без революций и кровопролития…