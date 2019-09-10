Зеленский досрочно увольняет весь состав ЦИК Украины

10.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Верховную Раду Украины поступило представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии, оно было передано в комитет, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-служба парламента.

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“Такое представление поступило в Верховную Раду, оно передано в комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства”, – сообщила руководитель пресс-службы ВР Ирина Кармелюк.

По ее словам, завтра по этому поводу будет брифинг двух представителей этого комитета – Алины Загоруйко и Александра Качуры.