Зеленский досрочно увольняет весь состав ЦИК Украины
В Верховную Раду Украины поступило представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии, оно было передано в комитет, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщили в пресс-служба парламента.
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“Такое представление поступило в Верховную Раду, оно передано в комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства”, – сообщила руководитель пресс-службы ВР Ирина Кармелюк.
По ее словам, завтра по этому поводу будет брифинг двух представителей этого комитета – Алины Загоруйко и Александра Качуры.
Спасибо!
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