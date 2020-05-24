Зеленский довёл: Жители Украины впервые за долгие годы выходят на не проплаченные протесты

24.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вслед за фермерами и медиками протестовать против неэффективной политики команды президента Украины Владимира Зеленского выйдут учителя.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация, когда власть ведет себя как заигравшиеся дети, когда возник уникальный феномен – авторитаризм без авторитета. Грубо говоря – демонстрируется влияние с опорой на имидж и некие идеологические заготовки, а реально используются старые проверенные меры – давление спецслужб, конвертов и т.д. Имитация авторитаризма», – заявил Ермолаев.

Он добавил, что карантин, как способ управлять обществом на страхе, привел к противоположному результату – разбуженной оказалась та самая часть гражданского общества, от которой этого не ожидали.

«Гражданское общество – жизнь граждан вне государства. Сначала мы уже привыкли, что митинги у нас платные – и если под Раду привозят трактор с капустой – точно политики проплатили. Но когда вышли всегда толерантные, без перехода черты ассоциации фермеров, когда заявили в полный голос о своих правах медики», – сказал политолог.

Ермолаев сказал, что ближайшее время ожидает такого же взрыва протеста среди учителей.

«Онлайн-обучение закончится, и вы увидите состояние людей, которые выдержали все эти онлайн-уроки с увеличенной нагрузкой физической, психологической и с такой же мизерной заработной платой, и с проблемами качества образования детей», – заявил он.

По мнению эксперта, просыпается та часть общества, которая не зависит ни от олигархических партийных штабов, ни от власти.

«Просыпается сейчас гуманитарный класс как субъект внутренней политики. Он так устроен, что плохо подчиняется политическому диктату. И если мы говорим о том, как менять политику в государстве – не на майдан идти же – третий раз на эти грабли наступать – ни себя не найдем, ни грабли – все будет в клочья. Это [протесты гуманитариев] базовая предпосылка для того, чтобы повлиять на изменения в политического курса», – заявил Андрей Ермолаев.