Зеленский довыступался на G-20 до блэкаута: Хлопки по всей Украине

15.11.2022  18:05 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Спецоперация, Сюжет дня, Украина, Энергетика
Новости Украины

Ракетные удары вечером во вторник зафиксированы в большинстве областей Украины – пользователи соцсетей сообщают о взрывах, массово поступают жалобы на отключения электричества. Власти подтверждают поражение энергетических объектов.

О звуках взрывов сообщают на Западной Украине, в Николаевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Одесской областях. «Любопытно наблюдать, как хуторские помойки резко перестали писать про успехи ПВО», – отмечает политолог Армен Гаспарян.

Ракетные удары вечером во вторник зафиксированы в большинстве областей Украины – пользователи соцсетей сообщают...

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По информации военкора Александра Коца, ракетные удары по энергетическим объектам производились несколькими волнами «Калибров» и «Х-101».

«По предварительным данным 50% Украины уже без света. Главное теперь не останавливаться», – пишет в своём тг-канале общественник Александр Талипов.

Сексот СБУ украинский пропагандист Андрей Цаплиенко подтверждает данные о наступлении «блэкаута».

«Обесточены значительные части электросетей во Львове, Ровно, Харькове, Житомире. В Киеве аварийные отключения. Часть Львова и Харькова – без электроэнергии. Житомир-полностью без света», – пишет Цаплиенко.

Военкор Александр Харченко размышляет:

«По всей Украине прилеты. А что это значит? Воюем дальше. Пока разговаривать не о чем».

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак в злобе опубликовал очередную угрозу в адрес России с обещанием выплаты репараций Украине.

«Офисный Ермак сделал вывод, что сегодняшняя массированная ракетная атака по Украине – это ответ России на мощную речь Зеленского на G20. Во-во, поменьше бы п#@дел ваш клоун, и вам спокойнее жилось бы», – комментирует журналист из Луганска Игорь Орцев.

Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко сообщает, что ситуация критическая по всей Украине.

«Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация крайне тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений. Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избежания аварий на оборудовании.

Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Потребляйте электроэнергию умеренно и держимся! Террористы все равно будут побеждены», – петушится Тимошенко.

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