Зеленский дозвонился до лидера Китая. Россия не ждёт ничего хорошего

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Владимир Зеленский, наконец, дождался телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином. Этой беседы Киев добивался уже несколько недель, однако глава КНР сначала слетал в Москву и провел там переговоры с Владимиром Путиным.

Зеленский утверждает, что беседа была «долгой» (пресс служба уточнила, что один час) и «содержательной». Пекин вскоре направит своего спецпредставителя на Украину – это дипломат Ли Хуэй, ранее работавший в Москве . Китайское ТВ в свою очередь упоминает о предостережении Цзиньпина – в ядерной войне нет победителей. Именно так Пекин трактует угрозу дальнейшего развития украинского кризиса с участием НАТО и настаивает на переговорах в рамках мирного плана. Ранее к китайцам приезжал Эммануэль Макрон – считается, что он тоже задействован в подготовке к сценарию заморозки.

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Китаевед Николай Вавилов еще в конце марта предсказывал, что телефонные переговоры первых лиц в Киеве и Пекине состоятся «после падения Бахмута/Артемовска или в очевидном преддверии данной ситуации».

«Си обязательно позвонит обсудить условия капитуляции Украины — предварительно это неформальное закрепление за Россией новых территорий, но будут, возможно, и китайские условия — Одесса не может и не должна остаться только под американским управлением: Украина до 2019 года превратилась в крупнейшего поставщика сельхозпродукции в Китай… Китаю есть, что предложить Украине, и американцев это очень пугает. Это будет похлеще проигрыша в Афганистане», – писал Вавилов.

Впрочем, спикер МИД России Мария Захарова в возможность реализации мирного плана даже при посредничестве Китая не верит.

«Проблема заключается не в недостатке хороших планов. Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливает ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями. Украинские власти и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив. По их собственному признанию, Минские соглашения были нужны лишь для затягивания времени и накопления наступательного потенциала. Весной 2022 года практически готовые мирные договорённости, на которые стороны вышли по предложению Киева, были внезапно им отвергнуты. Владимир Зеленский даже законодательно запретил проведение каких-либо переговоров с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным. Таким образом, любые призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона», – пояснила Захарова.

С ней соглашается обозреватель Александр Носович.

«С китайской миротворческой миссией будет очень любопытно наблюдать этот цирк с конями: попытки предложить разумное решение неадекватам. Россия с Минскими соглашениями уже попробовала. Я тут не про штамп о Зеленском-клоуне. Я к тому, что адекватами официальному Киеву быть невыгодно. Мир – это не обязательно конец Украины, но это совершенно точно конец режима Зеленского», – рассуждает Носович.

Либеральный политолог Константин Калачев полагает, что Россия готовится к продолжению военного противостояния.

«Всё будет решать ход военных действий в мае-июне. Чтоб Китай мог сыграть роль посредника, стороны должны исчерпать военные средства и избавиться от иллюзий. Лично я полагаю, что Путину захочется еще раз попробовать позвать на помощь генерала Мороза. Посмотреть, как Украина переживет следующую зиму. До выборов 2024-го время у него есть», – предостерегает Калачев.