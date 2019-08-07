Зеленский дозвонился Макрону. Тот поддержал встречу в нормандском формате

07.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которой проинформировал о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела на Донбассе, а также призвал лидеров стран «нормандской четверки» безотлагательно провести встречу, что, в свою очередь, поддержал французский лидер, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Президент Украины призвал лидеров стран „нормандской четверки“ срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта. Эмманюэль Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины, согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон», — сообщает пресс-служба президента Украины.

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Согласно информации, президент Франции также добавил, что свяжется с президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

Говоря о гибели украинских военнослужащих на Донбассе накануне, Зеленский отметил, что “это не первый обстрел со стороны противника, который имеет целью срыв мирного процесса”, начатого украинской стороной.

«Президент Украины также сообщил Эмманюэлю Макрону о других шагах, направленных на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, в частности о восстановлении инфраструктуры, обмене пленными и тому подобное», — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский сообщил о состоявшемся в среду утром разговоре с Путиным, во время которого глава украинского государства призвал к выполнению обязательств по прекращению огня, возвращению моряков и других украинцев, которых Киев считает находящимися в российском плену.

Ранее сегодня Зеленский провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Согласно информации телеграм-канала “Легитимный”, Зеленский затронул в разговоре с Путиным фигуру Медведчука, а также арестованного в Киеве журналиста Кирилла Вышинского. Также телеграм-канал со ссылкой на источники в Зе-команде утверждает, что Зеленский всячески пытался вывести Путина на определенную дату встречи лидеров “Нормандской четверки”.

“Путин дату не назвал, сказал, что надо двигаться по “Минским соглашениям” и Донбасс ждёт от украинского президента действия. Актуальности эта встреча пока не имеет, пока нечего обсуждать. По “Минску” не продвинулись”, – говорится в сообщении.

По обстрелу и гибели четырех украинских солдат, Путин якобы предложил Зеленскому временно ввести миротворцев на линию соприкосновения между ЛДНР и Украиной (серую зону), иначе локальные обстрелы или “вылазки” диверсионных групп не прекратятся, и всегда каждая сторона будет обвинять другую в том, что они первые начали. “Согласились на том, что сейчас будут готовить предложения и проработают варианты, как избежать в будущем таких случаев”, – говорится в сообщении.

Как уверяет “Легитимный”, диалог двух президентов “шел в дружеских уважительных тоннах, без обвинений друг друга”.