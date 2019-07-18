18.07.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Зеленский думает об одном – как подольше задержать моряков в Москве

Президент Украины не хочет возвращать арестованных российскими пограничниками украинских моряков, потому что ему это политически не выгодно.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил киевский политолог и блогер Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тебе дают моряков – забирай. Ты говоришь: «Моя задача, чтобы наши хлопцы вернулись домой». Он же говорил, что на любых условиях, с кем угодно готов разговаривать, готов на коленях хоть с чёртом лысым разговаривать. Вот, пожалуйста, возвращайтесь.

Но когда эти хлопцы вернутся домой, о чем можно будет говорить, кого в чём обвинять? А так они в РФ очень выгодны. Пример Савченко показал, что украинские «герои» хороши только тогда, когда они находятся далеко от Украины. Как только они появляются на территории Украины, то начинают делать что-то такое, в следствии чего – уже власти Украины вынуждены сажать их в тюрьму. Пример Савченко, опять-таки, показатель», – констатирует Семченко.

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