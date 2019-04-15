Зеленский дурит Украину по тому же сценарию, как Порошенко в 2014

15.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Конкурирующие с нынешним президентом Петром Порошенко представители украинской «элиты» вряд ли после выборов доведут до конца свои обещания доказать вину главы государства в коррупционных деяниях и военных преступлениях.

Всего скорее, Порошенко разрешат спокойно уйти на пенсию и присоединиться к своим коллегам Леониду Кравчуку и Леониду Кучме, пишет в своем блоге российский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, Порошенко дадут «накрутить» немного голосов во втором туре, но Запад запретил ему устраивать провокации, пообещав за это место в парламенте во главе крупной фракции.

«Прогноз второго тура выборов. Зе – 71% , По – 29%… Фальсификации порядка 5% в пользу Порошенко уже включены в прогноз. Более масштабные фальсификации запрещены американцами, которые опасаются, что в этом случае произойдет дестабилизации их режима.

Военные провокации типа керченской также запрещены американцами же, по той же причине. Они опасаются дестабилизации режима и падения его легитимности в случае срыва выборов.

Победы Зеленского американцы совсем не боятся, потому что уверены в его управляемости. Мирной риторики Зеленского также совсем не опасаются, – все понимают, что избиратели хотят мира, и во время выборов их надо обманывать.

Тем более что Порошенко в 2014 году шел тоже как самый миролюбивый кандидат. Это не помешало ему вести жестокую войну 5 лет.

Самого Порошенко американцы защитят и не позволят Зеленскому начать уголовное преследование Порошенко. Поэтому Порошенко совсем не боится поражения.

Он может спокойно хайповать в избирательной кампании. Ему хозяева за верную службу обещали пост лидера крупной парламентской фракции и место в клубе бывших послушных президентов вместе с Ющенко, Кучмой, Кравчуком. Все у него пока хорошо будет. Даже наворованное не отберут. Хотя, конечно, в конце концов, они его кинут, как кинули остальных. И тогда придется отвечать. Но это потом», – пишет Марков.