Зеленский едет к Трампу в качестве порученца Путина – киевский эксперт

23.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Основной целью визита в США президента Украины Владимира Зеленского будет попытка заручиться поддержкой американского лидера Дональда Трампа в неизбежности выполнения Минских соглашений.

Таким образом, Зеленский решит внутреннюю политическую задачу, убедив украинцев, что «минская зрада» – это, на самом деле, «перемога».

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Другая цель украинского президента – «отдать долг» Путину за освобождение пленных, передав его «другу Трампу» компромат на Байдена.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ключевое, что необходимо Трампу – это компромат на сына Байдена, который есть у украинской власти – или начать это расследование, или опубликовать информацию о некоторых схемах – вот то, чем интересен для Трампа конкретно Зеленский, и то, что может Украина дать Трампу.

Даже не столько Украина, сколько Россия. Потому что мы понимаем, что Зеленский сейчас ориентируется на Москву, и все его действия в какой-то степени координируются с Кремлём.

Поэтому, когда мы говорим, что Украина будет передавать компромат на сына Байдена, и это должно повлиять на выборы 2020 года в США, говорит о том, что Путин подыгрывает выгодному себе президенту Трампу, чтобы он остался на второй срок, потому что, в принципе Путину с Трампом работать комфортно», – заявил эксперт.

При этом он отметил, что всё-таки есть в этой поездке свой интерес и у Зеленского.

«У Зеленского свои цели визита в США: ему надо выполнять Минские соглашения, и мы уже видим, что всё к этому сводится, все тенденции говорят о том, что «Минск» будет выполняться так же в рамках договорённости Зеленского с Кремлём.

То есть, Путин с барского плеча уже и пленных отдал. Ну, сейчас там разговоры о том, что кто-то, якобы кто-то с кем-то, не согласен с тем, как конкретно будут выполняться Минские соглашения, но мы понимаем, что они будут выполняться.

Но выполнять Минские соглашения – это же у нас «вэлыка зрада». Потому эту «вэлыку зраду» надо подать как «вэлыку перемогу», а что для этого надо сделать?

Для этого надо показать, что мы тут не капитулируем перед Россией, а есть позиция наших западных партнёров – Германия выступает за выполнение «Минска», Франция и, соответственно, наш главный партнёр США.

Поэтому одна из ключевых задач визита Зеленского в США – показать, что США за выполнение Минских соглашений, за начало налаживания диалога между Украиной и Россией.

Соответственно, если Трамп такие месседжи даст, он также подыгрывает в какой-то степени Путину», – рассказал Корнейчук.